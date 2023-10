capSpire erweitert globale Präsenz durch Markteintritt in Singapur

SINGAPUR, 16. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Mit dem Markteintritt in Singapur treibt das führende globale Beratungsunternehmen capSpire seine strategische Expansion voran, um seine Position als wichtiger Akteur in der Energie- und Rohstoffbranche weiter zu festigen. Dieser Schritt bedeutet einen wichtigen Meilenstein für die kontinuierlichen Anstrengungen von capSpires, um innovative Lösungen und eine einzigartige Branchenexpertise für Kunden in der gesamten asiatisch-pazifischen Region bereitzustellen.

capSpire hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung hochmoderner Beratungs- und Technologielösungen und ist optimal aufgestellt, um seine breitgefächerten Branchenkenntnisse und Strategien nach Singapur zu bringen und so den Energie- und Rohstoffsektor der Region zu stärken. Die Expansion nach Singapur ist ein konsequenter Entwicklungsschritt für das Unternehmen, da der Stadtstaat im Zentrum einer Region mit einigen der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt liegt.