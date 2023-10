GUANGZHOU, China, 16. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Auf der 134. Canton Fair, die am 15. Oktober eröffnet wurde, hat die erste Phase der Ausstellung vor Ort viel Aufsehen erregt. Die „New Energy Vehicles and Smart Mobility," vormals „New Energy and Intelligent Connected Vehicles," war ein Publikumsmagnet. Auf einer Fläche von 18.000 Quadratmetern präsentieren zahlreiche hochkarätige Unternehmen die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Fahrzeuge mit neuartigem Energieantrieb, intelligente vernetzte Fahrzeuge und Technologien, Batterie- und Ladesäulentechnologie, elektronische Steuerungssysteme sowie in Fahrzeugen eingebaute elektronische Geräte.

Liuzhou Wuling Automobile Industry Co., Ltd. („Wuling") hat sich zum fünften Mal in Folge einen Platz auf der Liste der 100 weltweit führenden Teile- und Komponentenlieferanten gesichert. Die Produktpalette von Wuling umfasst eine Vielzahl von Motoren, Antriebssystemen, HEV- und PHEV-Systemen sowie Logistik- und weitere Spezialfahrzeuge. Wuling stellt auf der Messe seine neuen Energie-Meisterwerke, Golf-Jagdcart und Speisecart vor. Das elektrische Golfcart mit Essensbox, ausgestattet mit einem 48V 4KW Drehstrom-Asynchronmotor, einer elektronischen Steuerung von Curtis und einer Batterie von Qiujian, ist ein herausragendes Produkt. Der Rahmen des Wagens besteht aus einer hochfesten Aluminiumlegierung, und die Größe des Sideboards kann individuell angepasst werden. Weitere Einzelheiten erhalten Sie auf https://goo.su/dtibiH.