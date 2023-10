BlackBerry kündigt generativen KI-gestützten Cybersecurity-Assistenten an

Die Lösung, die BlackBerrys Cylance KI -Kunden zur Verfügung stehen wird, prognostiziert Kundenbedürfnisse, um Informationen proaktiv bereitzustellen, anstatt dass Benutzer manuell Fragen stellen müssen, und komprimiert Recherchestunden auf Sekunden. Durch die vollständige Integration in dieCylance-Konsole entsteht ein natürlicher Arbeitsablauf anstelle einer ineffizienten Chatbot-Erfahrung. Cylance wurde als erste KI-Cybersicherheitslösung und als erste prädiktive Cybersicherheitslösung der Branche auf den Markt gebracht. Prädiktive Cybersicherheit ist ein Muss für aufkommende Cyberrisiken und gilt als die Zukunft der Cybersicherheit.

„BlackBerry war ein Pionier auf dem Markt für KI-Cybersicherheit, und unser Engagement für Innovation bedeutet, dass wir mit der Vorstellung unseres generativen KI-gestützten Cybersecurity-Assistenten wieder einmal an der Spitze der Branche stehen", sagte Nathan Jenniges, SVP & GM Spark, Cybersecurity Business Unit, BlackBerry. „Diese neue Lösung wird es unseren Kunden ermöglichen, ihre SOC-Operationen zu modernisieren, damit sie den Angreifern immer einen Schritt voraus sind. Sie wird für CISOs von unschätzbarem Wert sein, wenn es darum geht, die Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert sind, einschließlich einer sich entwickelnden Bedrohungslandschaft und Ressourcenbeschränkungen, zu meistern."

BlackBerry liefert seit fast vierzig Jahren bahnbrechende Innovationen und setzt weiterhin Maßstäbe in der Technologiebranche. Im Bereich der künstlichen Intelligenz zeigt sich dies daran, dass das Unternehmen heute mehr als fünfmal so viele KI/ML-Patente besitzt wie seine Konkurrenz und dass KI in das gesamte Produktportfolio des Unternehmens integriert ist. Darüber hinaus gehörte BlackBerry Anfang dieses Monats zu den ersten Unterzeichnern des freiwilligen kanadischen Verhaltenskodex für die verantwortungsvolle Entwicklung und Verwaltung fortschrittlicher generativer KI-Systeme.