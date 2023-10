Siemens CEO Hält Grundsatzrede auf der CES 2024

Dr. Busch wird sich mit dem tiefgreifenden Potenzial befassen, das sich entfaltet, wenn wir die digitale Welt nutzen, um die reale Welt zu verbessern, und für eine nicht nur innovative, sondern auch nachhaltige Zukunft eintreten. Die Teilnehmer können eine transformative „ALL ON"-Erfahrung am Montag, dem 8. Januar 2024, um 18:30 Uhr erwarten. PT im Palazzo Ballsaal des Venetian freuen.

„Unsere Technologien arbeiten hinter den Kulissen und ermöglichen das tägliche Leben - in den Fabriken, in denen die Autos entstehen, die wir fahren, in den Gebäuden, in denen wir arbeiten, in den Netzen, die unsere Städte mit grüner Energie versorgen, und in den Zügen, die sie miteinander verbinden", sagte Roland Busch, Präsident und CEO der Siemens AG. „Ich freue mich darauf, auf der CES 2024 vor der globalen Tech-Community zu sprechen und zu zeigen, wie die neuesten digitalen Technologien es Unternehmen ermöglichen, unseren Alltag zu verändern."

Als Unternehmen mit einer 175-jährigen Geschichte im Bereich der innovativen Technologie, entwickelt sich Siemens in der heutigen, sich wandelnden Welt stets weiter und floriert. Siemens hat vor kurzem Investitionen in Höhe von mehr als 2 Milliarden US-Dollar in den eigenen Betrieb, sowie in die Forschung und Entwicklung angekündigt, um die Volkswirtschaften rund um den Globus zu bedienen. Als weltweit führendes Unternehmen für industrielle Software und Automatisierung, bündelt Siemens seine Expertise in Technologien wie beispielsweise KI, Blockchain, Cloud, Edge-Computing und der Digital Twin Software zu einem innovativen Portfolio, das von Unternehmen aller Größenordnungen genutzt wird, um die Industrie, Infrastruktur und Mobilität, die uns täglich umgibt, zu revolutionieren. Die Vision des Unternehmens erstreckt sich auf die Vorreiterrolle für das kommende industrielle Metaversum.