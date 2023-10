KIEW (dpa-AFX) - Vier ukrainische Kinder und Jugendliche sind nach Vermittlungsbemühungen durch Katar aus Russland in die Ukraine zurückgekehrt. "Es sind drei Jungs von sechs, drei und neun Jahren und auch ein 17-jähriges Mädchen", schrieb der Leiter des Präsidentenbüros in Kiew, Andrij Jermak, am Montag bei Telegram. Die Ukraine werde weiter daran arbeiten, dass auch andere Minderjährige wieder zurückkehrten. Zuvor hatte das Außenministerium des Landes am Persischen Golf mitgeteilt, dass Katar erfolgreich die Rückholung der Kinder vermittelt habe.

Russland ist vor knapp 20 Monaten in die Ukraine einmarschiert. Kiew wirft Moskau dabei vor, rund 20 000 Minderjährige aus den russisch kontrollierten Teilen der Ukraine auf die Halbinsel Krim und nach Russland "deportiert" zu haben. Aufgrund der Vorwürfe hat der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag internationale Haftbefehle gegen Russlands Präsident Wladimir Putin und die Kinderbeauftragte Maria Lwowa-Belowa erlassen. Der Kreml weist die Vorwürfe zurück und spricht von Evakuierungen aus frontnahen Gebieten.

Nach Medienberichten konnten bereits über 400 ukrainische Kinder und Jugendliche in von der Regierung kontrollierte Gebiete zurückkehren. Lwowa-Belowa zufolge seien aktuell 32 weitere Fälle in Bearbeitung. Erschwert wird eine Abholung durch Verwandte aktuell, da Russland Einreisen von Ukrainern nur noch über den Moskauer Flughafen Scheremetjewo und den von lettischer Seite geschlossenen Grenzübergang Vientuli-Ludonka zulässt./ast/DP/stw