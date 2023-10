ATHEN (dpa-AFX) - Griechenland und die Türkei haben nach Jahren schwerer Spannungen Annäherungsgespräche aufgenommen. An einem am Montag gestarteten zweitägigen Treffen in Athen nahmen nach Angaben der beiden Außenministerien neben Experten auch die zwei Vize-Außenminister Konstantinos Fragogiannis (Griechenland) und Burak Akcapar (Türkei) teil.

Am Montag sollten zunächst Bereiche gefunden werden, in denen die beiden zerstrittenen Nato-Mitglieder wirtschaftlich zusammenarbeiten können. Am Dienstag sollen strittige Themen wie Hoheitsrechte in der Ägäis und im östlichen Mittelmeer sowie Migration im Mittelpunkt stehen. Konkrete Ergebnisse werden nicht erwartet, wie der griechische Rundfunk unter Berufung auf die Regierung in Athen berichtete.