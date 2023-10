LONDON (dpa-AFX) - Die britische Regierung hat nach den tödlichen Angriffen der Hamas auf Israel bisher mehrere Hundert Menschen ausgeflogen. "Wir haben bisher acht Flüge organisiert, mehr als 500 Menschen rausgebracht", sagte Sunak am Montag im Parlament in London. Weitere Flüge sollten noch am gleichen Tag starten. Sie arbeiteten auch mit benachbarten Staaten zusammen, um für ihre Staatsbürger in Gaza und dem Westjordanland Evakuierungen auf dem Landweg zu ermöglichen, sagte Sunak. Er habe mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi über den Grenzübergang Rafah gesprochen./kil/DP/stw