Die 134. Canton Fair öffnete mit optimierter Struktur und erweitertem Umfang

GUANGZHOU, China, 16. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Die 134. China Import and Export Fair, auch bekannt als Canton Fair (Kanton-Messe), beginnt am 15. Oktober 2023 in Guangzhou, China. Die prestigeträchtige internationale Fachmesse, die zweimal im Jahr stattfindet, wird in drei Phasen bis zum 4. November laufen, wobei die Online-Plattform wie gewohnt weiter in Betrieb ist.

Ziel der Canton Fair ist es, ihre Struktur zu optimieren, die Qualität zu steigern und die Dienstleistungen zu verbessern. Auf der Veranstaltung werden neue Höhepunkte und Elemente präsentiert, die Tausende von Käufern aus aller Welt anlocken sollen, um potenzielle Geschäftsmöglichkeiten zu erkunden: