Erfolgreiche Einführung des automatisierten Arzneimittelausgabesystems der nächsten Generation von JVM mit dem High-End-Roboterarm „MENITH" auf dem europäischen Markt

JVM gab am 13. Oktober bekannt, dass es in den Niederlanden einen Liefervertrag mit Brocacef, einem Unternehmen, das in Europa große, fabrikähnliche Apotheken betreibt, in Bezug auf den „MENITH", einen mit einem Roboter-Gelenkarm ausgestatteten Ausgabeautomaten, abgeschlossen hat.

Auf der Grundlage dieses Vertrags wird JVM in der Lage sein, sein europäisches Geschäft, das sich bisher auf Einsteigermodelle konzentrierte, auf „High-End-Modelle in großem Umfang" auszuweiten. Das Unternehmen erklärte, dass der Markt voraussichtlich mehr MENITH-Einheiten einführen wird, die die Arbeitsabläufe in Apotheken erheblich verbessern können, da die meisten fabriksähnlichen Apotheken im Ausland verschreibungspflichtige Medikamente neu verpacken und sie im ganzen Land ausliefern.

MENITH ist eines der Produkte der nächsten Generation von JVM, das ein Vorreiter auf dem Markt der Apotheken-Automatisierung der Zukunft sein wird. Ein kollaborativer Roboterarm mit mehreren Gelenken wird eingesetzt, um den Austausch von Kanistern (Medikamentenbehältern) vollständig zu automatisieren. Die Ausgabegeschwindigkeit ist mehr als doppelt so hoch wie die bei bestehenden automatischen Beutelspendern und ermöglicht die Ausgabe von maximal 120 Beuteln pro Minute. Darüber hinaus ist er mit einem automatischen Inspektionssystem ausgestattet, das den Zeit- und Ressourcenaufwand für die Arzneimittelausgabe minimiert.

Der für den Vertrieb von JVM im Ausland verantwortliche Repräsentant von Hanmi Pharmaceutical erklärte: „Wir sind der Überzeugung, dass dieses Ergebnis in den Niederlanden als Impuls für die Anerkennung von MENITH auf dem Markt dienen wird, insbesondere durch ein professionelles europäisches Unternehmen, das in ganz Europa fabrikähnliche Apotheken betreibt. Beginnend mit diesem Vertrag planen wir, unsere Vertriebskanäle auf verschiedene Regionen, einschließlich Europa und Nordamerika, auszudehnen", und fügte hinzu: „Aufgrund des Mangels an Fachkräften und der Lohninflation herrscht eine wachsende Nachfrage nach Apotheken-Automatisierung. Wir gehen daher davon aus, dass das globale Geschäft von JVM noch weiter wachsen wird."

Nach der Eingliederung in Hanmi Science, die Holdinggesellschaft der Hanmi Group, im Jahr 2016 hat JVM basierend auf den professionellen Managementfähigkeiten der Hanmi Group ein nachhaltiges Wachstum erzielt. Hanmi Pharmaceutical und Online Pharm sind für das Auslands- bzw. Inlandsgeschäft von JVM zuständig, und JVM konzentriert sich auf Forschung und Entwicklung sowie die Produktion, um neue Produkte der nächsten Generation zu entwickeln. Hanmi Pharmaceutical liefert JVM-Produkte über 34 globale Partnerunternehmen in 60 Länder.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2247639/MENITH.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2034330/Hanmi_Pharmaceutical_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/erfolgreiche-einfuhrung-des-automatisierten-arzneimittelausgabesystems-der-nachsten-generation-von-jvm-mit-dem-high-end-roboterarm-menith-auf-dem-europaischen-markt-301957737.html