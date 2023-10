BEIJING, 16. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- In der ostchinesischen Stadt Huai'an hat am Donnerstag eine bedeutende Lebensmittelmesse im nördlichen Jangtse-Delta begonnen, auf der Experten aus dem In- und Ausland zusammenkommen, um ihr Wissen darüber auszutauschen, wie die Lebensmittelindustrie belebt werden kann, um die Menschen besser zu versorgen.

Am 12. Oktober begann die 6. China (Huai'an) International Food Expo and Golden Autumn Economic and Trade Fair in der Stadt, die als Ursprungsort der berühmten Huaiyang-Küche, einer der vier großen traditionellen Küchen Chinas, gilt. Sie wird bis zum 14. Oktober dauern.