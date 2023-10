Power Nickel beschafft 2,75 Mio. $ für weitere Explorationsarbeiten auf dem Nickel-PGM-Projekt Nisk

Erster Bericht zur Ambient Noise Tomography deutet auf weiteres Ressourcenerweiterungspotenzial bei Nisk Main und zwei unerforschte Zielgebiete nordöstlich von Nisk Main hin.

Toronto, Ontario - 16. Oktober 2023 / IRW-Press / Power Nickel Inc. (das „Unternehmen“ oder „Power Nickel“) (TSX-V: PNPN, OTCBB: CMETF, Frankfurt IVV) freut sich, eine geplante Privatplatzierung in Höhe von 2,75 Mio. $ bekannt zu geben, um die Explorationserweiterung bei Nisk, dem Nickel-PGM-Vorzeigeprojekt des Unternehmens in der Nähe von Nemiscau, Quebec, fortzusetzen. Das Unternehmen beabsichtigt den Verkauf von 4.000.000 Flow-Through-Einheiten (jeweils eine „FT-Einheit“) des Unternehmens zu einem Preis von 0,50 $ pro FT-Einheit für einen Bruttoerlös von 2.000.000 $ sowie von weiteren bis zu 3.000.000 Non-Flow-Through-Einheiten (jeweils eine „NFT-Einheit“) zu einem Preis von 0,25 $ pro NFT-Einheit für einen Gesamterlös von 2.750.000 $. Die Emission erfolgt ohne Vermittlung durch Broker. Das Unternehmen hat die bedingte Genehmigung der TSX Venture Exchange („TSXV“) für die Privatplatzierung erhalten. Das Unternehmen erwartet den Abschluss der Privatplatzierung in den kommenden Tagen.

„Wir freuen uns darauf, uns das zusätzliche Eigenkapital zu sichern, das wir zur Weiterentwicklung von Nisk benötigen. Mit diesen Mitteln werden wir in der Lage sein, unseren NI 43-101-konformen Bericht im November zu veröffentlichen und unser Explorations- und Bohrprogramm bis ins erste Quartal 2024 fortzusetzen“, kommentierte Terry Lynch, CEO von Power Nickel. „Wir sind vor allem von den neuen Daten ermutigt, die wir von unserem Ambient Noise Tomography-Programm erhalten haben, und wollen vor allem die zahlreichen neuen Bohrziele weiterverfolgen, die dadurch identifiziert wurden.“

Die ersten Daten der Ambient Noise Tomography (ANT), die vom Exosphere FLEET Team gesammelt wurden, deuten auf ein weiteres Ressourcenerweiterungspotenzial bei Nisk Main hin und heben zudem das Vorhandensein von zwei unerforschten Ni-Sulfid-Zielen nördlich und östlich von Nisk Main hervor.

Abbildung 1: Detail der ANT-Untersuchung #4 (Höhe 100 m), die den Geschwindigkeitskontrast zeigt, der potenzielle neue Zielgebiete hervorhebt.

„Der erste Ambient Noise Tomography-(ANT)-Bericht, der sich auf die Überprüfung der Möglichkeiten von der Oberfläche bis in 400 Meter Tiefe konzentriert, war sehr ermutigend. Es wurde eine eindeutige Signatur beobachtet, die sehr gut mit unserer Bohrentdeckung von Massivsulfiden mit Nickel- und PGM-Gehalten korreliert. Diese Signatur deutet darauf hin, dass bei der Exploration in der Tiefe südlich und östlich der Bohrungen bei Nisk Main sowie bei zwei weiteren Zielen nördlich und östlich weitere Ressourcen entdeckt werden könnten“, meinte Terry Lynch, CEO und President. „Die ANT-Daten haben uns ermutigt, die Bohrung 1 in einem größeren Abstand niederzubringen. Wir überprüfen ein Gebiet 300 Meter südlich und östlich der nächsten erfolgreichen Bohrung. Der unten aufgeführten Bohrkerne zeigen unsere Entdeckung,“ fügte Lynch hinzu.