Trotz der fantastischen Zahlen aus dem letzten Quartal tritt Blackrock seit April letzten Jahres praktisch auf der Stelle und bewegt sich in einer Handelsspanne zwischen 576,81 und 781,77 US-Dollar grob seitwärts. Der jüngste Rückfall auf die Frühjahrestiefs aus diesem Jahr um 620,00 US-Dollar wirkt vorläufig stützend, gut möglich, dass die Aktie an dieser Stelle zur Oberseite abdreht und eine Erholungsbewegung an 709,06 US-Dollar vollzieht. Anderenfalls würde unterhalb der aktuellen Monatstiefs ein Rückfall auf 576,81 US-Dollar drohen, dieser Fall würde dann mit einer regelkonformen Auflösung einer potenziellen SKS-Formation einhergehen. Ein durchaus ein spannendes Papier, allerdings auch mit zahlreichen Risiken.

Blackrock Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: