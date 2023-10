UBBF 2023 Intelligent IP Network Summit in Dubai ist ein beeindruckender Erfolg

Mark Oliver, Vizepräsident von Omdia Consulting, begann seine Rede mit der Feststellung, dass die Anforderungen der Verbraucher an Netzwerke bis 2030 exponentiell steigen werden und dass die Verbraucher verstärkt auf die Qualität und Zuverlässigkeit der Netzwerke achten werden. Unternehmen, z. B. im Einzelhandel, im Bildungswesen, im Gesundheitswesen und in der Finanzbranche, werden IoT- und KI-Technologien nutzen, um Abläufe zu automatisieren. Mit dem Beginn des intelligenten Zeitalters müssen Netzwerke die damit verbundenen neuen Herausforderungen bewältigen. Um Unternehmen bei der schnellen Umsetzung der intelligenten Transformation zu unterstützen, benötigen IP-Transportnetze weitere Innovationen. Solche Netzwerke müssen eine hohe Rechenleistung, niedrige Latenzzeiten, hohe Bandbreite, hohe Zuverlässigkeit, hohe Sicherheit und einen hohen Automatisierungsgrad bieten und flexibel, konvergent und umweltfreundlich sein.

KI-Anwendungen nehmen explosionsartig zu und haben einen tiefgreifenden Einfluss auf die Lebensweise der Menschen. Gleichzeitig vollzieht sich in den Unternehmen ein rascher Wandel von der digitalen zur intelligenten Technologie. Als zentrale Infrastruktur der intelligenten Welt unterliegen die Datenkommunikationsnetze einer ständigen Innovation und Weiterentwicklung. Die Datenkommunikations-Produktlinie von Huawei nutzte gemeinsam mit Branchenorganisationen und Netzbetreibern die Gelegenheit, während des Gipfels zu erörtern, wie sich die Transportnetze weiterentwickeln und durch kontinuierliche Innovation neue Werte schaffen werden.

DUBAI, VAE, 16. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Während des 9. UBBF 2023 in Dubai, VAE, bot der Intelligent IP Network Summit unter dem Motto „Net5.5G Continuous Innovation, Boosting New Growth" (Kontinuierliche Innovation, Aufschwung für neues Wachstum) die perfekte Bühne für führende Netzbetreiber und Analysten von renommierten Organisationen aus der ganzen Welt, um die Entwicklung der Datenkommunikationsbranche und -standards zu diskutieren. Netzbetreiber konnten auch ihre innovativen Geschäftspraktiken bei der Entwicklung von Net5.5G-Transportnetzen und digitalen Industrienetzen vorstellen.

UBBF 2023 Intelligent IP Network Summit in Dubai ist ein beeindruckender Erfolg

