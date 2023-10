BlackBerry kündigt Innovationen im Bereich sichere Kommunikation für Behörden an

WATERLOO, ON, 16. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- BlackBerry Limited (NYSE: BB; TSX: BB) hat heute neue erweiterte Funktionen für BlackBerry SecuSUITE for Government, die sichere Sprach- und Textkommunikationssoftware des Unternehmens, angekündigt.

Zu den neuen Funktionen, die bis Ende des Jahres allgemein verfügbar sein werden, gehören:

Sichere Browser und sichere Unternehmensanwendungen

Verschlüsselte Videogespräche mit Funktionen zur Einhaltung von Aufzeichnungspflichten

Neue Nachrichtenfunktionen, einschließlich der Möglichkeit, Nachrichten zurückzuziehen und Daten zwischen Anwendungen auszutauschen

Verbesserte Gruppenanrufe mit Audiomischung auf jedem Mobilgerät

Verbesserte Verwaltungsfunktionen, einschließlich Gruppenkontrollen und Datenlöschung per Mausklick, die den Anforderungen an die Aufbewahrung von Unterlagen entsprechen

Darüber hinaus wird BlackBerry SecuSUITE im nächsten Jahr um eine quantenresistente Kryptographie für den Schlüsselaustausch erweitert.

"Wir leben in einer Welt, in der die Gefahr, dass die Kommunikation von Behörden abgehört wird, immer größer wird, und wir müssen uns ständig an eine sich ständig verändernde Bedrohungslandschaft anpassen", sagte Christoph Erdmann, SVP Secusmart bei BlackBerry. "Wir arbeiten ständig an Innovationen, damit unsere Produkte die Anforderungen und Standards von Regierungsbehörden erfüllen und übertreffen, um unseren Teil zum Schutz der nationalen Sicherheit beizutragen. Diese Fortschritte in der BlackBerry SecuSUITE bieten Endanwendern und Administratoren neue Vorteile in Bezug auf Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit."

"SecuSUITE ist für unser Unternehmen ein wichtiger Schritt weg von Consumer-Anwendungen", sagt Ludwig Seidl, CEO von ICSL. "BlackBerry weiß, was wir von einer Plattform erwarten, oft sogar bevor wir es selbst wissen. Dank ihnen konnten wir in diesem Jahr in einer Reihe von Ländern neue Kunden gewinnen".

"SecuSUITE ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal für unsere Kunden", sagt Adrian Silva, CEO von Globlue. "Seine zahlreichen Zertifizierungen und fortschrittlichen Verschlüsselungsfunktionen geben uns und unseren Kunden die Gewissheit, dass ihre Kommunikation sicher ist."

Für weitere Informationen melden Sie sich zum BlackBerry Summit an, der am 17. Oktober in New York stattfindet. Dort werden führende Vertreter von Behörden, Unternehmen und BlackBerry die Zukunft von IoT, IT und Cybersicherheit aufzeigen und die neuesten BlackBerry-Innovationen präsentieren.

Informationen zu BlackBerry

BlackBerry (NYSE: BB; TSX: BB) bietet intelligente Sicherheitssoftware und -dienstleistungen für Unternehmen und Behörden auf der ganzen Welt. Das Unternehmen sichert mehr als 500 Millionen Endpunkte, darunter über 235 Millionen Fahrzeuge. Das Unternehmen mit Sitz in Waterloo, Ontario, nutzt KI und maschinelles Lernen, um innovative Lösungen in den Bereichen Cybersicherheit, Sicherheit und Datenschutz zu liefern. Es ist führend in den Bereichen Endpunktsicherheit, Endpunktmanagement, Verschlüsselung und eingebettete Systeme. Die Vision von BlackBerry ist klar: Wir wollen eine vernetzte Zukunft, der Sie vertrauen können.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte BlackBerry.com und folgen Sie @BlackBerry.

Markenzeichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf BLACKBERRY und EMBLEM Design, sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von BlackBerry Limited und die exklusiven Rechte an diesen Markenzeichen sind ausdrücklich vorbehalten. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BlackBerry ist nicht verantwortlich für Produkte oder Dienste Dritter.

