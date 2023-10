Pantum stellt auf der GITEX GLOBAL 2023 neueste Druckerprodukte für Unternehmen und Privathaushalte vor

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, 16. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Pantum, ein führender Anbieter von Drucklösungen, der Laserdrucker und Tonerkartuschen entwickelt, herstellt und vertreibt, stellt die neuesten Laserdruckerprodukte auf der GITEX GLOBAL vor, einer der größten internationalen Technologieveranstaltungen, die vom 16. bis 20. Oktober in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, stattfindet. Pantum ist am Stand H2-D62 in Halle 2 im Dubai World Trade Center zu finden.

Pantum bietet ein umfassendes Sortiment an Produkten an, von Einstiegsprodukten bis zu einem hohen Niveau, Einzelfunktions- bis Multifunktions-Druckern, Monochrom bis Farbe, A4 bis A3, Laserdrucker bis erweiterte Produkte, um die Bedürfnisse von Heimnutzern und Kleinunternehmen bis hin zu Großunternehmen und Regierungsbehörden zu erfüllen. Die Highlights der Ausstellung von Pantum auf der GITEX GLOBAL sind die Farblaserdrucker der Reihe CM2100 20 ppm A4 und der CM270ADN A3-Farblaserdrucker.