N4XT Experiences wertet die LA Fashion Week 2023 durch eine hochkarätige Reihe von Partnern, Designern und die Gründung der LAFW Society auf

LAFW möchte alle seine Partner herzlich willkommen heißen, deren Unterstützung das unglaubliche Programm dieser Saison ermöglicht hat. Dazu gehören prominente Marken wie Lancôme, SAP, SAP.iO, De Beers Group, Citi , %Arabica , Mercedes Benz of Los Angeles und PATH mit offiziellem Medienpartner, The Los Angeles Times und den Partnern aus der Hotelbranche Dream Hollywood und West Hollywood EDITION.

Die Partner der LAFW tragen maßgeblich dazu bei, das vielfältige Programm für diesen Oktober zu bereichern - von mit Spannung erwarteten Laufstegshows über spannende Podiumsdiskussionen bis hin zu exklusiven, mit Stars besetzten Afterpartys. In diesem Jahr wird auf der LAFW ein neuartiges Konzept von N4XT Experiences vorgestellt: Beautylab – eine innovative physische Installation, die in Zusammenarbeit mit Lancôme die neuesten Fortschritte in der Schönheitstechnologie und Nachhaltigkeit präsentiert. Hierbei wird die Rénergie HPN 300-Peptide Cream von Lancôme im Mittelpunkt stehen.

Teil der Umgestaltung und Aufwertung der LAFW durch N4XT ist das immersive und interaktive SAP -Zelt, das Teil des Gesamtprogramms sein wird. Im Rahmen dieser hochmodernen Verkaufserfahrung, an der täglich verschiedene Designer teilnehmen, haben Teilnehmer die Möglichkeit, mit diesen Marken in Kontakt zu treten und ihre Kollektionen zu kaufen. Die LAFW 2023 wird ebenfalls hochmoderne, immersive digitale Präsentationen bieten, darunter SAP.iO mit dem strategischen Partner BigThinx, der virtuelle Modeerlebnisse mit ausgewählten Designern schaffen wird.

Die LAFW hat für diese Saison eine außergewöhnliche Auswahl an Designern und Marken zusammengestellt, darunter Imitation of Christ als Eröffnungsshow, Theophilio, Luis De Javier, Sergio Hudson, BruceGlen, Neon Cowboys, Advisry, TOMBOGO, Demobaza, Sami Miro Vintage, Gypsy Sport, Claude Kameni, The Blonds, Tadashi Shoji, Cristina Nitopi, Kwame Adusei, Simkhai, Saintwoods und No Sesso als abschließende Modenschau.

Die N4XT bleibt ihren vier Grundpfeilern - Mode, Schönheit, Technologie und Nachhaltigkeit - ebenso treu wie ihrem Bekenntnis zur Inklusivität, das sich durch alle Facetten des Programms und des Veranstaltungskalenders der N4XT zieht. N4XT und seine Mitbegründer - Ciarra Pardo, Imad Izemrane, Marcus Ticotin und Keith Abell - freuen sich auf eine aufregende und transformative Saison, die ohne die unglaublichen Beiträge unserer Partner, Designer und unseres Teams nicht möglich wäre.

Weitere Informationen erhalten Sie von Chapter 2: Hanna Magstadt, hanna@chapter2agency.com.

IG: @LAFW

www.LAFW.net

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2247235/LAFW_by_N4XT_Experiences_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/n4xt-experiences-wertet-die-la-fashion-week-2023-durch-eine-hochkaratige-reihe-von-partnern-designern-und-die-grundung-der-lafw-society-auf-301957953.html