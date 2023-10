RBC stuft BBVA auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BBVA vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 9,75 Euro belassen. Die spanische Bank dürfte in den wichtigsten Regionen operativ erneut stark abgeschnitten haben, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Montag vorliegenden Studie. In Spanien sind die gestiegenen Zinsen wohl langsamer als erwartet an die Einlagenkunden weitergegeben worden und die Geschäfte in Mexiko sollten sich weiterhin dynamisch entwickelt haben./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2023 / 14:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2023 / 14:08 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 7,716EUR gehandelt.