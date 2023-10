Xinhua Silk Road Der Bezirk Fengxin im ostchinesischen Jiangxi feiert eine reiche Kiwi-Ernte

Beijing (ots/PRNewswire) - Eine Reihe von kulturellen und touristischen

Aktivitäten wie Volksaufführungen, Obstpflücken und Verkäufe mit

Echtzeitübertragung wurde im Bezirk Fengxin in der ostchinesischen Provinz

Jiangxi gestartet, um eine reichhaltige Kiwi-Ernte zu feiern.



Am Eröffnungsabend des Kulturfestivals kamen die Besucher in den Genuss

spektakulärer Darbietungen, traditioneller Drachenlaternen-Shows und

schlenderten über den Nachtmarkt und tauchten so in jeder Hinsicht in das

pulsierende örtliche Leben des Bezirks ein.