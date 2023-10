Agridence leitet digitale Transformation für RSPO

SINGAPUR, 16. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Agridence Pte Ltd (" Agridence ") ist stolz darauf, eine bahnbrechende Errungenschaft bekannt zu geben, die die digitale Transformation für eine einheitliche digitale Infrastruktur anführt, die das Zertifizierungs-, Handels- und Rückverfolgbarkeitssystem (CTTS) als ein rationalisiertes End-to-End-System für den Runden Tisch für nachhaltiges Palmöl (" RSPO ") und seine Interessenvertreter integrieren wird. Diese Auszeichnung stellt einen bedeutenden Meilenstein für Agridence dar und ist eine Anerkennung für die Innovation und Exzellenz des Unternehmens bei der Entwicklung von Lösungen für eine nachhaltige Beschaffung, die mehrere Agrarrohstoffe umfasst.

Der Vorsitzende von Agridence, Ian Potter, zeigt sich erfreut: "Der RSPO ist ein führender Akteur in dem Bestreben, Palmöl nachhaltiger zu machen und wird ein großartiger Partner sein. Angesichts der bevorstehenden Forderung nach rückverfolgbaren Lieferketten, die mit der EUDR beginnt, ist die Digitalisierung für alle Akteure in diesem Bereich unerlässlich. Wir freuen uns über die Möglichkeit, an diesem wichtigen Prozess teilzunehmen und fühlen uns geehrt, dass unser Team und unsere Technologie auf diese Weise gewürdigt worden sind. Dieses Projekt baut auf unseren Fortschritten mit rückverfolgbarem Kautschuk auf und wir freuen uns darauf, unsere Erfahrung mit Agrarrohstoffen und unsere Produktkompetenz bei der Entwicklung von Anwendungen zur Rückverfolgbarkeit von Soft Commodities für Palm unter Beweis zu stellen.

Die Herausforderungen, denen sich Palmöl und Naturkautschuk gegenübersehen, sind aufgrund ihrer gemeinsamen Anbaulandschaft und Marktstrukturen bemerkenswert ähnlich. Mit den Erkenntnissen, die bei der Bewältigung ähnlicher Herausforderungen gewonnen wurden, wurde Agridence beauftragt, ein dreigliedriges Konsortium globaler Agrartechnologieunternehmen für die digitale Transformation des RSPO anzuführen, das die besten Köpfe in den Bereichen Technologie und Nachhaltigkeit zusammenführt, um diesem maßgeschneiderten CTTS, das auf die spezifischen Bedürfnisse der Interessengruppen für nachhaltiges Palmöl zugeschnitten ist, einen beispiellosen Schritt in Sachen Effizienz, Zuverlässigkeit und technologischer Fortschritt zu ermöglichen.