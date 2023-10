?abka ist bereits 25 Jahre alt. An diesem Jubiläum werden drei einzigartige Geschäfte in das Portfolio der Kette aufgenommen.

Posen, Polen (ots/PRNewswire) - Vor 25 Jahren wurden sieben experimentelle Läden

der Marke ?abka in Posen und Swarzedz eröffnet. Sie waren als praktische

Alternative zu den zunehmend verbreiteten Großformat-Ketten gedacht. Ein

Vierteljahrhundert später ist ?abka eine der sich am dynamischsten entwickelnden

Einzelhandelsketten in Europa, die auf neue Technologien setzt, sich sozial

engagiert und umweltbewusst handelt.



Heute wird die Marke ?abka von 93 % der Verbraucher erkannt, und die fast 10.000

Filialen der Kette sind zu einem festen Bestandteil der Landschaft geworden.

Derzeit ist ?abka nicht nur ein Geschäft, sondern ein Mini-Handels- und

Dienstleistungszentrum - einschließlich der größten Kette von Cafés,

Geldautomaten, Poststellen oder Lottoannahmestellen. Sie erschließt neue Orte

und schafft neue Ladenformate, wobei sie bei jedem einzelnen auf Innovation

achtet. ?abka investiert in moderne Logistik - im Jahr ihres 25-jährigen

Bestehens eröffnete sie eines der modernsten Logistikzentren in Europa - ein

vollautomatisches Logistikzentrum in Radzymin bei Warschau. ?abka unterstützt

auch das polnische Unternehmertum - derzeit arbeiten mehr als 8.600

Franchisenehmer mit der Kette zusammen. Zusammen mit ihnen bietet es fast 60.000

Arbeitsplätze. Die Kette trägt auch zur Entwicklung des Dienstleistungssektors

bei, unterstützt polnische Zulieferer und Start-ups, ist ein

verantwortungsvoller Arbeitgeber und ein Inkubator für moderne Lösungen und

innovative Produkte.