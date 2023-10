"Vielleicht begreift auch Ungarns Möchtegern-Alleinherrscher Viktor Orban das Votum der Polen als Warnsignal. Auch er muss sich in zweieinhalb Jahren wieder vor seinem Volk verantworten. Und auch seine Politik setzt auf EU-Feindlichkeit, auch er schürt systematisch die Angst vor Migranten und gängelt Justiz und Medien in seinem Land. Wenn er klug ist, müsste er erkennen, dass er gut beraten ist, den Konflikt mit Brüssel nicht auf die Spitze zu treiben."/yyzz/DP/he

ASCHAFFENBURG (dpa-AFX) - "Main-Echo" zu Wahl in Polen:

Pressestimme 'Main-Echo' zu Wahl in Polen

