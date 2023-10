Russische Nahost-Resolution im UN-Sicherheitsrat gescheitert

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein russischer Resolutionsentwurf für eine "humanitäre Feuerpause" und die Freilassung der israelischen Geiseln im Gazastreifen hat vom Weltsicherheitsrat nicht die erforderliche Mehrheit erhalten. Der Text bekam vor dem mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen am Montagabend (Ortszeit) in New York nur 5 der 15 möglichen Stimmen und verfehlte damit wie zuvor erwartet die Annahme. Der terroristische Angriff der islamistischen Organisation Hamas wurde in dem russischen Entwurf nicht direkt verurteilt. Die Abstimmung über einen konkurrierenden brasilianischen Text wurde auf Dienstag um 18 Uhr (Mitternacht MESZ) verschoben./scb/DP/zb