In Brandbriefen an Bundestagsabgeordnete und dieMinisterpräsidenten ruft Deutschlands Chemieindustrie die Politik zu Hilfe. Diewirtschaftliche Lage der Branche werde "immer dramatischer", schreiben derPräsident des Chemieverbands, Markus Steilemann, sowie derGewerkschafts-Vorsitzende Michael Vassiliadis und Arbeitgeber-Chef Kai Beckmann,wie die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ, Dienstagausgabe) berichtet.Entlastungen beim Strompreis seien dringend notwendig, "um Standorte undArbeitsplätze zu retten", heißt es in dem Schreiben, das der WAZ vorliegt. Esgehe um den Erhalt einer Branche mit bundesweit rund 550.000 Beschäftigten und1900 Unternehmen."Wir bitten Sie dringend, Ihr Mandat und Ihre Funktion zu nutzen, damit noch indieser Woche ein eindeutiges Signal der Bundesregierung zu einem kurzfristigenEnergiepaket für die Industrie kommt", appellieren die Chefs des Verbands derChemischen Industrie (VCI), der Gewerkschaft IGBCE und desChemiearbeitgeber-Verbands BAVC in dem Brief an die Abgeordneten. Das Schreibenrichtet sich nach Angaben des VCI an alle Mitglieder des Bundestages mitAusnahme der AfD. Ein zweites Schreiben sei an die Ministerpräsidentenadressiert. An diesem Freitag (20. Oktober) tritt der Koalitionsausschuss derAmpel-Regierung von SPD, Grünen und FDP zusammen. "Hier muss die Frageentschieden werden, ob die Industrie mit einem kurzfristigen Energiepaketrechnen kann", mahnen die Branchen-Vertreter in ihrem Brandbrief.