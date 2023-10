Doppeltes GAP-close zum Wochenstart im DAX

In der Wochenanalyse vom Sonntag war bereits das größere GAP vermerkt, welches der DAX aus der Vorwoche vom Montag auf den Dienstag zurückgelassen und im Rückwärtsgang des Freitags nicht komplett geschlossen hatte (Rückblick):

Bevor sich der Markt diesem Bereich annehmen konnte, stand jedoch eine neue Kurslücke zum Handelsstart auf der Agenda. Mit dem Wochenstart standen wir zudem an der Abwärtstrendlinie der letzten beiden Handelstage im Endloskontrakt. Zwei Gründe, warum ich an diesem Bereich eine Short-Order in den Markt gab und zunächst auf das erste GAP-close spekulierte:

Verfolge gern auch heute wieder meine ersten Trading-Ideen des Tages zur Eröffnung direkt ab 8.50 Uhr und erlebe damit konkrete Trades zum DAX-Handelsstart neben dem Austausch in einem exklusiven Chat.

Damit waren wir auch wieder in der alten Range, die wir in der gestrigen Morgenanalyse mit Blick auf die Vorbörse besprochen hatten (Rückblick);

Im weiteren Verlauf lief der DAX dann in den Handelsbereich vom Montag der Vorwoche ein und schloss auch das weitere GAP, was im ersten Chartbild skizziert wurde. Knapp darunter kam es zur Stabilisierung und einer Gegenbewegung, die im mittelfristigen Bild gut sichtbar ist und einen neuen Aufwärtstrend entstehen ließ:

Auf das Big Picture verzichten wir in der heutigen Analyse denn es hat sich nicht geändert. Vielmehr aber die Orientierungsmarken für den weiteren Verlauf. Hierbei ist der spätere Bruch der eingangs benannten Abwärtstrendlinie ein erstes Zeichen der Stärke:

Daraus könnte nun kurzfristig ein Anlaufen der 15.325er-Region abgeleitet werden, wenn das Chartbild etwas aufgezoomt dargestellt ist:

Aus den Ergebnissen der Daten an der Börse Frankfurt hatten wir zudem einen Plustag, der im Abgleich mit den US-Märkten etwas weitere Unterstützung bieten kann:

Was lässt sich international beobachten?

Blick auf die Wall Street und andere Märkte

Die US-Indizes starteten stark in die neue Woche und hatten damit weitere Quartalszahlen positiv interpretiert. Selbst ein Sparkurs für Pfizer wurde am Markt mit einem Plus honoriert, da letztlich in der Zukunft dann mehr Ertrag erwirtschaftet werden kann. Unser Blick auf die internationalen Indizes zeigt damit eine sehr grüne Wall Street mit hoher Marktbreite bei steigenden Aktien:

Greifen wir uns den Nasdaq einmal heraus, war zum Wochenausklang ein Rücklauf auf die Vorwochenschlusskurs zu sehen (Rückblick):

Dieser Punkt war dann jedoch auch gleich wieder Startpunkt für eine Aufwärtsbewegung zum Handelsstart. Als Antizykliker handelte ich die Korrektur, wie hier zu sehen ist:

Handle gern die Eröffnung an der Wall Street täglich mit mir zusammen: US-Eröffnung LIVE buchbar.

Im weiteren Verlauf war das Ausstiegsniveau (Take Profit) denn das Ausgangspunkt zu weiteren Aufschlägen. Somit hat der US-Technologieindex übergeordnet eine breite Range gebildet, die hier optisch dargestellt ist:

Bleiben wir unter 15.225 Punkten, ist in dieser Range mit einem neuen Test der 15.100 oder gar den Tiefs um 15.000 Punkten zu rechnen. Erst ein Ausbruch darüber macht den Weg dann widerum frei, erneut den mittelfristigen Abwärtstrend um 15.320 Punkte anzulaufen.

Termine für den Dienstag 17.10.2023

Hauptaugenmerk liegt heute auf der ZEW Umfrage am Morgen. Dabei werden für Deutschland und die EU die Konjunkturerwartungen erfasst.

Am Nachmittag stehen um 14.30 Uhr die US-Einzelhandelsumsätze und 14.55 Uhr der Redbook Index der US-Kaufhäuser auf der Agenda. 15.15 Uhr folgen Kapazitätsauslastung und Businessinventare.

Hier sind die Daten des Tages einmal zusammengefasst:

Alle genannten Termine mit den Prognosen habe ich aus dem Wirtschaftskalender entnommen:

Bitte schau auch für weitere Marktanalysen auf meinem Kanal bei YouTube vorbei, wo ich entsprechende Marktupdates platziere:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

*Platzierte Produkte/Tools sind entsprechend markiert und Werbung. 66,96 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit der Gesellschaft handeln. Sie sollten daher überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, dieses hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren!