Adtran Holding enttäuscht erneut bei Umsatz

HUNTSVILLE (dpa-AFX) - Die Adtran Holding hat im dritten Quartal erneut die Erwartungen an den Umsatz verfehlt. Auf Basis vorläufiger Zahlen lag der Erlös bei 272,3 Millionen US-Dollar (258,4 Mio Euro) und damit unter der bereits angekündigten Prognosespanne von August, wie die Mutter des Telekomausrüsters Adtran Networks (früher Adva Optical) in der Nacht zum Dienstag in Huntsville (US-Bundesstaat Alabama) mitteilte. Bereits im August hatte die Holding darauf hingewiesen, dass der Umsatz um bis zu ein Fünftel unter den durchschnittlichen Analystenerwartungen liegen dürfte - selbst dieser Wert wurde nun verfehlt. Die operative Gewinnmarge der drei Monate bis Ende September lag mit -1,9 Prozent in der angekündigten Spanne.

Zwar sei die Zahl der Kunden im dritten Quartal gestiegen, teilte die Holding weiter mit. Das Management gehe aber davon aus, dass die Kunden weiter Bestände und Budgets konservativ verwalten dürften. Das vollständige Zahlenwerk will der Vorstand am 7. November veröffentlichen. Sowohl Adtran Holding als auch Adtran Networks sind im SDax gelistet./ngu/stk