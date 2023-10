Jefferies hebt Airbus auf 'Buy' - Ziel hoch auf 150 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Airbus von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 130 auf 150 Euro angehoben. Seit der im Januar 2023 erfolgten rund zehnprozentigen Senkung der Konsensschätzungen für das Ergebnis (EPS) der Jahre 2024 und 2025 trete die Aktie des Flugzeugbauers weitgehend auf der Stelle, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Weiter sinken sollten die Prognosen aber nicht. Sie selbst habe ihre EPS-Prognosen für 2025 und 2026 nun angehoben, da sie auf eine bessere operative Entwicklung und Aktienrückkäufe setze. Nun sei deshalb ein attraktiver Einstiegszeitpunkt./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2023 / 15:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2023 / 19:00 / ET

Die Airbus Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,50 % und einem Kurs von 124,6EUR gehandelt.



Rating: Buy

Analyst:

Kursziel: 150 Euro