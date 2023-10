Mintos bringt Fractional Bonds, hochverzinsliche Teilanleihen für Kleinanleger auf den Markt

RIGA, Lettland, 17. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Mintos , die größte Plattform in Europa für Kreditinvestitionen, freut sich, die Einführung von hochverzinslichen Teilanleihen (Fractional Bonds) bekannt zu geben. Dieses Angebot eröffnet Kleinanlegern in Europa die Welt der festverzinslichen Wertpapiere und ermöglicht diesen, ihr Portfolio mit Anleihen zu diversifizieren.

In der Vergangenheit richteten sich Anleihen, insbesondere hochverzinsliche Anleihen, vor allem an institutionelle Anleger oder Privatpersonen mit großem Kapital, wodurch sie für Kleinanleger deutlich weniger zugänglich waren. Ab heute ermöglicht Mintos Privatpersonen die provisionsfreie Investition in hochverzinsliche Anleihen schon ab 50 € und verändert damit die Art und Weise, wie Menschen in Anleihen investieren.