Gold seitwärts

Bild.de: „Putins perfider Öl-Trick“. „Die (deutschen) Einfuhren von Mineralölprodukten aus Indien haben sich in den ersten sieben Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verzehnfacht“. „Die Umgehung der Sanktionen sieht dabei of so aus: Ein indischer oder chinesischer Öltanker startet in der Ostsee oder im Schwarzen Meer mit einer westlichen Versicherung und Rohöl, das nicht mehr als 60 Dollar pro Barrel kostet. Auf hoher See wird die Fracht dann mehrmals an Zwischenhändler weiterverkauft, jedes Mal steigt der Preis, und beim Anlegen in Indien kostet das Öl plötzlich viel mehr als beim Ablegen in Russland“.Kommentar: Die Überschrift der Bild unterstellt, dass Russlands Präsident Wladimir Putin die Kontrolle über indische und chinesische Öltanker, westliche Versicherungen, Zwischenhändler, ölverarbeitende Unternehmen in Indien und über deutsche Importeure hat.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Ölpreis bei einem schwächeren Dollar leicht nach (aktueller Preis 58.348 Euro/kg, Vortag 58.510 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.