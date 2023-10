Die Risikoaversion greift um bei DAX und Co.: Fokus auf Berichtssaison!

"Im Gleichklang mit den diplomatischen Bemühungen von allen Seiten, einen Flächenbrand im Nahen Osten zu verhindern, entspannt sich die Lage an der Börse", so Konstantin Oldenburger von CMC Markets.

Trotz dieser Entwicklungen ist die Risikoaversion unter den Investoren spürbar, bedingt durch die anhaltenden Unruhen im Nahen Osten und die potenzielle Eskalation des Konflikts. Diese Unsicherheiten dürften kurzfristig weiterhin dominierend auf das Marktgeschehen wirken.

"Bei Risikoassets wie Aktien scheint das Motto Abwarten zu lauten. Der sichere Hafen US-Staatsanleihen wurde zwar letzte Woche nach dem Ausbruch des Krieges gesucht. Mittlerweile werden US-Staatsanleihen aber schon wieder verkauft, schreibt Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Sein Fazit: "Es gibt im Moment keinen klar ausgeprägten Pessimismus, aber eben auch keinen klar ausgeprägten Optimismus."

Allerdings geht die Berichtssaison heute in die nächste Runde. Mit Goldman Sachs und der Bank of America bilanzieren zwei weitere US-Großbanken. "Deutsche Anleger fiebern bereits den SAP-Zahlen morgen Abend entgegen. Bis jetzt ist die Berichtssaison solide verlaufen. Angesichts der politischen Situation in Israel hat das bisher aber nicht ausgereicht, um die Börsen in den Rally-Modus zu versetzen", ergänzt Altmann in seinem Marktupdate.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion