DAX - Weiteres Oktober-Tief erwartet

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.

In US-Vorwahljahren (DAX): Von Anfang August bis Ende Oktober abwärts, mit einer kurzen Erholung von Anfang Oktober bis Mitte Oktober.

Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short.

Zu beachten ist dabei auch der CoT-Report. Aus den jüngsten Berichten der Vorwochen ging hervor, dass die US-Profis (Commercials) ihre Long-Positionen auf den S&P 500 kräftig gesenkt hatten. In der Vorwoche gab es zwar einen kleinen Anstieg bei den Long-Positionen, aber die weitere Entwicklung sollte genau im Blick behalten werden. Kommt es zu einem Short-Aufbau bei den Commercials, wäre dies ein Signal für langfristig eher weiter fallende Kurse. Der nächste CoT-Report wird am Freitagabend veröffentlicht.

Es ist eine sehr gefährliche Lage, sowohl politisch als auch an den internationalen Aktienmärkten, da es schnell zu einer weiteren Eskalation kommen könnte. Saisonal wird für Oktober ein weiteres Verlaufstief bis Ende des Monats erwartet. Ob es dann aber zu einem Kursanstieg kommen kann, bleibt aufgrund der zahlreichen Konflikte und Kriege abzuwarten.

Am Freitag findet zudem der kleine Verfallstermin statt, wobei Verfallstermine oft auch Marktwendepunkte sind. Am morgigen Mittwoch wird US-Präsident Biden in Israel und Jordanien erwartet, daher ist mit einem Beginn der Bodenoffensive wohl eher zum Ende der Woche oder am Wochenende zu rechnen.

