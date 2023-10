RealTruck, Inc. übernimmt Mountain Top

ANN ARBOR, Mich., 17. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- RealTruck, Inc., der führende Hersteller von funktionellem Aftermarket-Zubehör und eine Online-Destination für Truck-, Jeep -, Bronco - und Off-Road-Enthusiasten, hat Mountain Top, den führenden Designer und Hersteller von Ladeflächenzubehör für Trucks außerhalb Nordamerikas, übernommen. Das in Dänemark ansässige Unternehmen Mountain Top beliefert große Erstausrüster (OEMs) und vertreibt Truck-Zubehör in ganz Europa, Asien, Australien und den Vereinigten Staaten. Die Übernahme beschleunigt die internationale Expansion von RealTruck und ergänzt die kürzlich erfolgte Übernahme der mexikanischen Marke Go Rhino.

„Wir freuen uns, Mountain Top in die RealTruck-Familie aufzunehmen, um unsere internationale Expansion und unseren Wachstum voranzutreiben", sagte Carl-Martin Lindahl, CEO von RealTruck. „Wir sind gespannt auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Mountain Top, um auf deren globalen Beziehungen aufzubauen und die Reichweite unserer Produkte auf der ganzen Welt zu erweitern."

Mountain Top verfügt über die modernsten Produktionsstätten in Dänemark, Thailand und den USA und ist der einzige europäische Anbieter von Ladeflächenabdeckungen für Trucks, der von der International Automotive Task Force (IATF) zertifiziert wurde, was Qualitätsprodukte für Automobilkunden weltweit garantiert. Die fortschrittlichen Produktionskapazitäten und Präsenz von Mountain Top verschaffen RealTruck mehr Kapazität, um den globalen Betrieb zu unterstützen und den Verkauf in attraktiven Märkten wie Australien, Thailand und dem europäischen Kontinent zu beschleunigen. Das Flaggschiff der Produktlinie von Mountain Top ist die hochwertige versenkbare Ladeflächenabdeckung für Trucks, die es sowohl in elektronischer als auch in manueller Ausführung gibt.

„Unser gesamtes Team ist begeistert, der RealTruck-Familie beizutreten", so Henrik Støwer Petersen, CEO von Mountain Top. „Jetzt können wir unseren Geschäftspartnern einen noch größeren Nutzen bieten, indem wir ihnen Zugang zu einem breiteren Produktangebot für ein größeres Publikum bieten. Unsere starken internationalen Vertriebs-, Produkt- und Fertigungs-Teams werden RealTruck-Produkte für Truck-, Jeep-, Bronco- und Off-Road-Enthusiasten in der ganzen Welt verfügbar machen."