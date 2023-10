Deutsche Anleihen geben weiter nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Dienstag an ihren schwachen Wochenauftakt angeknüpft. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,22 Prozent auf 128,82 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,81 Prozent. Sie liegt aber immer noch klar unter dem Anfang Oktober markierten 12-Jahres-Hoch von 3,02 Prozent.

Seit Wochenbeginn stehen sichere Anlagen wie Bundeswertpapiere tendenziell unter Druck. Am Anleihemarkt wird auf die zahlreichen diplomatischen Initiativen verwiesen, mit denen der Konflikt zwischen der Hamas und Israel eingedämmt werden soll. Insbesondere die USA versuchen, ihre politischen Beziehungen zu nutzen. Am Mittwoch will US-Präsident Joe Biden Israel und Jordanien besuchen, um unter anderem mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas und dem jordanischen König Abdullah II. zu sprechen.

Am Dienstagvormittag veröffentlicht das Mannheimer ZEW-Institut die Ergebnisse seiner monatlichen Konjunkturumfrage unter Finanzexperten. Trotz des Konflikts im Nahen Osten wird mit einer leichten Aufhellung gerechnet. In den USA stehen Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel, Produktionsdaten aus der Industrie und Zahlen vom Immobilienmarkt auf dem Programm./bgf/tih

