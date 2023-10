Kräftig Steuern sparen mit einer Vorauszahlung bei der privaten Krankenversicherung

Regenstauf (ots) - Richtig saftig Steuern sparen zum Jahresende? Das geht! Mit

einem Trick können je nach persönlicher Situation bis zu 5.000 Euro

Steuervorteil herausgeholt werden. Allerdings profitieren nur Haushalte mit

einer privaten Krankenversicherung (PKV) oder freiwillig gesetzlich Versicherte

von diesem Steuersparmodell und können ihre Vorsorgeaufwendungen in die Höhe

schrauben. Wie das geht, erklärt die Lohnsteuerhilfe Bayern.



Spielraum im Gesetz





Das Einkommensteuergesetz erlaubt Vorauszahlungen derKrankenversicherungsbeiträge bis zum dreifachen Jahresbetrag. Somit können dieBeiträge bis einschließlich zum Jahr 2026 noch in diesem Jahr vorgezogen werden.Deadline ist der 21. Dezember, damit der Steuerbonus für dieses Jahr durch denFiskus eintritt. Die Versicherungen setzen hier eine frühere Frist für denZahlungseingang an, meist den 15. Dezember. Die variable Gestaltung der Zahlungvon Basiskrankenversicherungsbeiträgen ist jedoch Selbstständigen,Freiberuflern, Beamten und Angestellten, die privat oder freiwillig gesetzlichversichert sind, vorbehalten.Der doppelte SteuerspareffektDurch Vorauszahlungen der PKV-Beiträge lassen sich gleich zwei wunderbareSteuereffekte erzielen. Die erste Steuerersparnis ergibt sich für das Jahr derVorauszahlung, indem die Krankenversicherungsbeiträge gebündelt werden. Sie hateinen erheblichen Steuereffekt, da die Beiträge in unbegrenzter Höhe abgesetztwerden können. Der zweite Steuerbonus betrifft die Folgejahre, indem zusätzlichepersonenbezogene Versicherungsbeiträge, die ansonsten steuerlich unter den Tischfallen würden, bis zur steuerlichen Höchstgrenze geltend gemacht werden können.Durch diesen simplen Steuerkniff lassen sich Versicherungsbeiträge optimalabsetzen und zweistellige Renditen erzielen. Wie groß die Steuerersparnisausfällt, hängt vom persönlichen Steuersatz, der Veranlagungsart und demBeitragsmodell bei der PKV ab.Vorsorgeaufwendungen unter der LupeDas Gesetz unterscheidet zwischen den Basisbeiträgen zur Kranken - undPflegeversicherung und den sonstigen Vorsorgebeiträgen. Darunter fallen alleVersicherungen, die Leib und Leben betreffen, wie eine Haftpflicht-, Unfall-,Berufsunfähigkeits-, Pflege-, Krankenzusatz-, Zahnzusatz- oderRisikolebensversicherung. Auch Wahlleistungen bei der PKV sind hier verankert.Prinzipiell ist es zulässig, diese als Sonderausgaben bei der Steuer abzusetzen.Sie reduzieren das zu versteuernde Einkommen und somit die Einkommensteuer undggf. die Kirchensteuer und den Soli. Aber die Praxis sieht leider anders aus.