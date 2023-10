Vidac Pharma Holding Plc und seine israelische Tochtergesellschaft Vidac Pharma Ltd. verkünden die beeindruckende Solidarität ihrer Aktionäre, Mitarbeiter und Kooperationspartner

London (UK), Rehovot (Israel) October 17th, 2023 Vidac Pharma Holdings Plc. (SYM: T9G; ISIN: GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ). www.vidacpharma.com

Rehovot und Tel Aviv (Israel) und London UK - Vidac Pharma Ltd, die operative Gesellschaft, die eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Vidac Pharma Holding Plc ist, erhielt in den letzten Tagen zahlreiche Unterstützungsanrufe, Briefe und Hilfsangebote von den meisten ihrer Korrespondenten angesichts des Hamas-Angriffs auf Zivilisten in Israel. Mitarbeiter verzichteten auf einen Teil ihres Gehalts für die Zeit des Krieges, Aktionäre und Management bestanden darauf, Aktien des Unternehmens kaufen zu können, um ihr Vertrauen und ihre Solidarität zu zeigen.

Das Unternehmen und die Vidac Pharma Ltd. setzen ihre Geschäftstätigkeit und ihren Betrieb fort.

In diesem Zusammenhang möchte die Geschäftsleitung über die wichtigsten Entwicklungsmöglichkeiten des Unternehmens in der nahen Zukunft informieren.

Das Unternehmen strebt den Eintritt in einen geregelten Aktienmarkt in Deutschland an und hat bei der deutschen Finanzaufsichtsbehörde (BaFin) einen Prospekt eingereicht. Das Unternehmen ist in einem frühen Stadium der Verhandlungen mit einer "Angels"-Gruppe über eine Investition in das Unternehmen.

Das Unternehmen erwartet im nächsten Quartal die ersten Ergebnisse seiner Zusammenarbeit mit dem Sheba-Krankenhaus in Israel und mit der französischen Firma HCS. Beide Kooperationen zielen auf die Erforschung seiner neuen Wirkstoffkandidaten zur Ergänzung der immunonkologischen Behandlung und zur Behandlung von soliden Tumoren.

Das Unternehmen erwartet die endgültige Erteilung einiger seiner Patentanträge in wichtigen Ländern.

Das Unternehmen ist dabei, mit Prof. Dirschka, dem Leiter von Centroderm in Wuppertal, ein Protokoll für die Pre-Phase 3 bei hochgradig proliferativer aktinischer Keratose abzuschließen. Centroderm ist der vorgesehene Standort für diese klinische Studie.

Das Unternehmen wird auf der nächsten HTID5 in Paris am 24. und 25. Oktober 2023 Entscheidungsträger von Big Pharma und Fonds treffen.