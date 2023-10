Die Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190) befindet sich seit Anfang September, als sie noch oberhalb von 136 Euro notierte, im Sinkflug. Nachdem die Aktie am 16.10.23 bei 121,02 Euro auf den tiefsten Stand seit einigen Monaten gefallen war, startete sie am 17.10.23 mit einem deutlichen Plus bei 125,10 Euro in den neuen Handelstag.

Als Grund für den Kursanstieg wurde die Kaufempfehlung von Jefferies & Company genannt, im Zuge derer das Kursziel für die die Airbus-Aktie wegen der angehobenen Prognosen von 130 auf 150 Euro angehoben wurde. Kann die Airbus-Aktie in den nächsten Wochen auf dem Weg zum hohen Kursziel zumindest auf 131 Euro zulegen, wo sie zuletzt am 18.9.23 notierte, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukten bezahlt machen.