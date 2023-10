Queen's Road Capital kündigt eine erhöhte Jahresdividende von 0,019 C$/Aktie an

Oktober 16, 2023 - Queen's Road Capital Investment Ltd. (TSX-QRC) (das "Unternehmen" oder "QRC" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/queens-road-cap ...) freut sich, seine jährliche Dividende in Höhe von 0,019 C$/Aktie, zahlbar am 16. November 2023 (der "Dividendenzahlungstag"), bekannt zu geben. Die Dividende ist an alle Aktionäre zahlbar, die am 6. November 2023 (der "Dividendenstichtag") eingetragen sind.