TCL verbessert die Gaming-Unterhaltung mit immer innovativeren QD-Mini LED TVs und Funktionen

Tatsächlich sind Videospiele zu einem wesentlichen Bestandteil der modernen Unterhaltung geworden, mit einer großen Vielfalt an Spielern, jeder mit seinen eigenen Vorlieben und Anforderungen. Um diese Bedürfnisse besser zu verstehen, hat TCL seine Kunden befragt, welche Funktionen für sie am wichtigsten sind und in die Fernseher integriert werden sollten. Dies hat es TCL ermöglicht, eine Reihe von Funktionen zu integrieren, die für Gamer unerlässlich sind, darunter:

Geringe Eingabeverzögerung : TCL-Fernseher, insbesondere solche mit der Funktion „Gaming Mode" (Game Master oder Game Master Pro), haben in der Regel eine geringe Eingabeverzögerung: Sie reduziert die Verzögerung zwischen dem Drücken einer Taste auf Ihrem Controller und der Anzeige der entsprechenden Aktion auf dem Bildschirm. Dies kann das Gaming-Erlebnis erheblich verbessern, vor allem bei rasanten Spielen.

: TCL-Fernseher, insbesondere solche mit der Funktion „Gaming Mode" (Game Master oder Game Master Pro), haben in der Regel eine geringe Eingabeverzögerung: Sie reduziert die Verzögerung zwischen dem Drücken einer Taste auf Ihrem Controller und der Anzeige der entsprechenden Aktion auf dem Bildschirm. Dies kann das Gaming-Erlebnis erheblich verbessern, vor allem bei rasanten Spielen. Die besten Bildwiederholraten : Die meisten TCL-Fernseher werden jetzt mit nativen 144 Hz oder sogar 240 Hz in Full HD geliefert. Das sorgt für flüssigere Bewegungen und ein dynamischeres Gameplay. Dies ist besonders bei Genres wie Ego-Shootern und Rennspielen von Vorteil.

: Die meisten TCL-Fernseher werden jetzt mit nativen 144 Hz oder sogar 240 Hz in Full HD geliefert. Das sorgt für flüssigere Bewegungen und ein dynamischeres Gameplay. Dies ist besonders bei Genres wie Ego-Shootern und Rennspielen von Vorteil. 4K -Auflösung : Viele TCL-Fernseher bieten eine 4K -Auflösung, die für eine scharfe und detaillierte Darstellung sorgt. Das kann beim Gaming zu einem immersiveren und visuell ansprechenderen Erlebnis führen.

: Viele TCL-Fernseher bieten eine -Auflösung, die für eine scharfe und detaillierte Darstellung sorgt. Das kann beim Gaming zu einem immersiveren und visuell ansprechenderen Erlebnis führen. HDR-Unterstützung und Dolby Vision Gaming-Unterstützung : TCL-Fernseher unterstützen High Dynamic Range (HDR), wie Dolby Vision oder HDR10. HDR verbessert den Kontrast, die Farbgenauigkeit und die Helligkeit von Spielen und lässt sie lebendiger und realistischer erscheinen. Dolby Vision sorgt für ein völlig neues Unterhaltungserlebnis mit extrem lebendiger Bildqualität - unglaubliche Helligkeit, Kontrast, Farben und Details, die die Unterhaltung lebendig werden lassen.

: TCL-Fernseher unterstützen High Dynamic Range (HDR), wie Dolby Vision oder HDR10. HDR verbessert den Kontrast, die Farbgenauigkeit und die Helligkeit von Spielen und lässt sie lebendiger und realistischer erscheinen. Dolby Vision sorgt für ein völlig neues Unterhaltungserlebnis mit extrem lebendiger Bildqualität - unglaubliche Helligkeit, Kontrast, Farben und Details, die die Unterhaltung lebendig werden lassen. Game Mode und Auto Low Latency Mode (ALLM): TCL-Fernseher verfügen über einen speziellen Game Mode und ALLM, der den Fernseher automatisch in einen Modus mit niedriger Latenz schaltet, wenn er eine angeschlossene Spielkonsole erkennt. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie die beste Leistung erhalten, ohne die Einstellungen manuell anpassen zu müssen.

Mit einer breiten Palette an Fernsehern für Gamer