Ist der Wirtschaftsstandort Deutschland noch zu halten? (FOTO)

Lippstadt (ots) - Deutschland hat lange Zeit als einer der führenden

Wirtschaftsstandorte der Welt gegolten. Doch angesichts der aktuellen

Entwicklungen sehen sich viele mittelständische Unternehmen mit einer

schwierigen Entscheidung konfrontiert: Soll die Produktion ins Ausland verlagert

werden? Eine aktuelle Analyse zeigt, dass 30% des Mittelstandes diesen Schritt

bereits gegangen sind oder aktiv in Betracht ziehen.



Die Gründe für diesen Trend sind vielschichtig. "Einer der Hauptfaktoren sind

die hohen Energiekosten in Deutschland, die die Produktionskosten erheblich in

die Höhe treiben. Auch die vergleichsweise hohen Gehälter in Deutschland stellen

eine finanzielle Belastung für Unternehmen dar. Angesichts dieser Faktoren ist

es nur verständlich, dass deutsche Firmen die Option einer Verlagerung ihrer

Produktion ins Ausland in Erwägung ziehen." - sagt Unternehmensberater Thomas

Geerlings. Der Lippstädter gilt als einer der führenden Experten für

interkulturelle Kompetenz. Durch seine enge Verbindung zu China, berät er

Unternehmen bei der Fragestellung, ob der Wirtschaftsstandort Deutschland im

Vergleich zu Produktionsstandorten in Fernost noch attraktiv genug ist, um

zukünftig wettbewerbsfähig zu bleiben. Viele mittelständische Unternehmen haben

sich bereits für eine (Teil)Auslagerungen ihrer Produktion entschieden.