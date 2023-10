An der ICE notiert der nächstfällige Futures-Kontrakt (Dezember) für Brent Crude Oil aktuell bei knapp 91 US-Dollar. Die Terminkurve deutet durch ihre Backwardation-Struktur auf moderat sinkende Preise hin; so kostet der Kontrakt mit Fälligkeit Dezember 2024 noch 82 US-Dollar. Eine Seitwärtsstrategie eignet sich grundsätzlich als Depotbeimischung und zur Teilabsicherung gegen steigende und konstant hohe Ölpreise (sowie gegen sinkende Aktienkurse energieintensiver Unternehmen).

Discount-Strategien mit 11 Prozent oder 17 Prozent Puffer (April)

Das wechselkursgesicherte Quanto-Discount-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000SQ7ZJB0 greifen: Bei einem Preis von 75,42 Euro bietet das Produkt einen Puffer von 11,1 Prozent. Die maximale Renditechance beläuft sich auf 9,58 Euro oder 23,3 Prozent p.a., sofern Brent-Futures (Fälligkeit Juni 2023, Intercontinental Exchange ICE) am 25.4.24 über den Cap von 85 US-Dollar notieren.

Deutlich mehr Sicherheit bietet die Strategie mit dem Cap bei 76 US-Dollar: Das ansonsten baugleiche Zertifikat mit der ISIN DE000SW3RRX5 kostet 70,26 Euro und bringt somit 17,2 Prozent Puffer. Dafür beträgt die Rendite maximal 5,74 Euro oder 15 Prozent p.a., wenn Rohöl am Bewertungstag 25.4.24 oberhalb des Caps handelt.

Discount-Strategie mit 15 Prozent Puffer (Juli)

Das wechselkursgesicherte Quanto-Discount-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000SW3T6F2 und einem Cap von 80 US-Dollar generiert bei einem Preis von 70,36 Euro einen Puffer von 15,7 Prozent und eine Renditechance von 9,64 Euro oder 17,5 Prozent p.a., sofern der Brent-Future am 26.7.24 auf oder über 80 US-Dollar schließt. Alle drei Discount-Zertifikate werden in jedem Szenario in bar abgerechnet.

ZertifikateReport-Fazit: Eine defensive Rohöl-Komponente kann zur Diversifikation von Aktiendepots beitragen. Anleger, die keine Höhenflüge beim US-Dollar erwarten, setzen auf die Kalkulationssicherheit und Transparenz der Quanto-Produkte – die nicht-währungsgesicherten Varianten bringen aktuell nur ca. 2 Prozentpunkte mehr Rendite p.a.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Brent-Futures oder von Anlageprodukten auf Brent-Futures dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen