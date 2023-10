Ende der Parkplatzsuche? - Allianz hofft auf Geschäft mit Autodaten

ISMANING (dpa-AFX) - Die Allianz hofft auf gute Geschäfte mit Autodaten in der Zukunft. Nach langjährigen Debatten mit der Autoindustrie um die kommerzielle Nutzung der Fahrzeugdaten geht Deutschlands größter Versicherer davon aus, dass das geplante EU-Datengesetz der Versicherungsbranche nutzen wird. Als mögliche neue - beziehungsweise verbesserte - Dienstleistungen nannte Allianz-Vorstandsmitglied Klaus-Peter Röhler am Dienstag das Ende lästiger Parkplatzsuchen, schnellere Hilfe nach Unfällen und die automatische Erfassung von Schäden am Fahrzeug.

Der "EU Data Act" soll die Nutzungsrechte an der Datenflut regeln, die vernetzte Maschinen erzeugen, Autos inbegriffen. Bei den Herstellern gibt es Befürchtungen, dass sie um die Früchte ihrer technischen Entwicklung gebracht werden, wenn sie die Daten unbegrenzt mit Dritten teilen sollen. Der Autoindustrieverband VDA hatte 2021 vorgeschlagen, das "Berechtigungsmanagement" für die Autodaten bei den Herstellern zu belassen. Die Versicherer misstrauten dem und schlugen ihrerseits einen neutralen Datentreuhänder vor.