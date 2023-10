Studie des ICCT Elektroautos in Deutschland bei Gesamtkosten günstiger als vergleichbare Benziner

Berlin (ots) -



- In der Kompaktklasse liegt der Kostenvorteil von batterieelektrischen

Fahrzeugen über vier Jahre bei 12.300 Euro mit und 5.100 Euro ohne einmalige

Kaufprämie

- Im Kleinwagensegment sind E-Autos nur mit Kaufprämie kostengünstiger als

Benziner

- Um Haushalte mit geringeren Einkommen an der Elektromobilität zu beteiligen

und den Marktanteil von E-Autos schneller zu steigern, sind sozial ausgewogene

Kaufanreize sinnvoll



Wer heute in Deutschland ein neues batterieelektrisches Fahrzeug (BEV) der

Kompaktklasse kauft, hat niedrigere Gesamtbetriebskosten als beim

benzinbetriebenen Pendant. In der Kleinwagen-Kategorie sind die

Kosteneinsparungen geringer und verschwinden ohne Kaufprämie ganz. Vor dem

Hintergrund, dass die Bundesregierung die aktuelle Förderung Ende 2025 auslaufen

lassen will, ist dies ein Problem für die beschleunigte Elektrifizierung des

Individualverkehrs.