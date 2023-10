Drägerwerk optimistischer - Umsatz- und Ergebnissteigerung im Quartal

LÜBECK (dpa-AFX) - Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk wird nach einem guten Quartal optimistischer für das Gesamtjahr. Umsatz und Ergebnis legten im dritten Jahresviertel vorläufigen Berechnungen zufolge deutlich zu. Dabei habe Drägerwerk vor allem von einer spürbar besseren Lieferfähigkeit infolge der abnehmenden globalen Lieferkettenprobleme profitiert, teilte der SDax-Konzern am Montagabend in Lübeck mit. Dies habe dem Unternehmen ein starkes Umsatzwachstum aus dem hohen Auftragsbestand des Vorjahres und aus der weiterhin hohen Nachfrage nach den eigenen Produkten und Dienstleistungen ermöglicht.

Am Aktienmarkt kamen die Zahlen und die angehobene Prognose gut an. Die Aktie legte im frühen Dienstaghandel um 7,8 Prozent auf 47,65 Euro zu. So viel hatte das Papier zuletzt im Mai gekostet. Die gestiegenen Ziele böten eine attraktive Neubewertungschance, kommentierte Analyst Alexander Galitsa von Hauck & Aufhäuser in einer ersten Reaktion. Mit Blick auf die bestätigte Umsatzzielspanne sieht er noch Luft nach oben. Um das nun angepeilte obere Ende zu erreichen, würde bereits eines der schwächsten Schlussquartale überhaupt ausreichen.