Lieber zuhause arbeiten? / Forsa Nur jeder Zehnte wünscht sich Kinderbetreuung am Arbeitsplatz (FOTO)

Paderborn (ots) - Gym, E-Bike, Parkplatz oder Home-Office? Die Liste der

Benefits, die sich Bewerber von ihrem zukünftigen Arbeitgeber wünschen, wird

immer länger. Eine Kinderbetreuung am Arbeitsplatz ist dabei aber seltener

gefragt. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Forsa-Umfrage (Januar

2023) im Auftrag der Jobbörse Jobware. Demnach wünschen sich nur 10% der

Angestellten (11% Frauen, 9% Männer) eine Möglichkeit, ihren Nachwuchs in der

Firma abzugeben.



Auch der Anteil an Angestellten, die ihr Haustier an den Arbeitsplatz mitbringen

möchten, ist vergleichsweise niedrig: 8% der Angestellten (11% Frauen, 5%

Männer) hätten gerne Wauzi oder Stubentiger unter dem Schreibtisch oder in der

Werkstatt dabei.