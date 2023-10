SHL Medical und Lifecore Biomedical vereinbaren gemeinsame Marketing-Partnerschaft

ZUG, Schweiz, 17. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- SHL Medical („SHL"), ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Medikamentenverabreichungssystemen wie Autoinjektoren und innovativen Spezialverabreichungssystemen, hat eine nicht-exklusive Partnerschaft für die gemeinsame Vermarktung mit Lifecore Biomedical (Nasdaq: LFCR) („Lifecore") geschlossen, einem voll integrierten Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen („CDMO"), das hochgradig differenzierte Fähigkeiten bei der Entwicklung, Abfüllung und Veredelung komplexer steriler injizierbarer pharmazeutischer Produkte in Spritzen und Fläschchen bietet.

SHL und Lifecore werden gemäß den Bedingungen der Vereinbarung Wissen und Erfahrung in ihren jeweiligen Bereichen austauschen, was es beiden Unternehmen ermöglicht, ihren Kunden eine unvergleichliche Beratung bei CDMO-Dienstleistungen und erstklassige Optionen für die Entwicklung von Produkten zur Medikamentenverabreichung zu bieten.

Als Marktführer und Pionier auf dem Gebiet der Autoinjektoren bietet SHL Lösungen für die Verabreichung von Medikamenten an und verfügt über vertikal integrierte Kapazitäten für die Entwicklung, Herstellung und Endmontage seiner Autoinjektor-Produkte. Die Partnerschaft mit Lifecore wird es SHL ermöglichen, eine vertrauenswürdige CDMO zu empfehlen, die für ihre bewährte Kompetenz und robusten Qualitätssysteme in der aseptischen pharmazeutischen Herstellung sowie in der Abfüllung von Primärbehältern bekannt ist. Dadurch wird ein umfassendes Unterstützungssystem für alle Phasen der Entwicklung und des kommerziellen Lebenszyklus von Autoinjektoren geschaffen.

„Als echter Partner der Pharma- und Biotech-Industrie glauben wir an die Bereitstellung umfassender End-to-End-Lösungen, die die Lebensqualität der Patienten verbessern und ihre Unabhängigkeit ermöglichen", so Kimberlee Steele, Managing Director von SHL Pharma, der Geschäftseinheit für Endmontage, Etikettierung und Verpackung von SHL Medical in Florida. „Wir freuen uns, mit Lifecore zusammenzuarbeiten, um qualitativ hochwertige CDMO-Dienstleistungen zu erbringen, die mit SHLs eigenem High-Touch-Ansatz für die Betreuung unserer Kunden übereinstimmen."