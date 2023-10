Immobilienkonzern Adler findet nach langer Suche Abschlussprüfer

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der angeschlagene Immobilienkonzern Adler Group hat nach langer Suche einen Prüfer für seine Jahresabschlüsse gefunden. Die Prüfungsgesellschaft Avega solle für die Jahre 2022 und 2023 zum Abschlussprüfer bestellt werden, teilte das Unternehmen am Montagabend in Luxemburg mit. Den Beschluss sollen die Aktionäre auf einer Hauptversammlung fassen, die den Angaben zufolge voraussichtlich am 27. November stattfinden soll. Avega habe erklärt, den Auftrag anzunehmen. Drei weitere Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sollen den Angaben zufolge die Prüfung der konzernrelevanten Teilbereiche übernehmen.

Am Aktienmarkt wurde die Nachricht mit einem Kurssprung quittiert. Die Aktie legte im frühen Dienstaghandel um 12,5 Prozent auf 0,51 Euro zu. Seit Mitte September 2021 hat das Papier aber mehr als 97 Prozent an Wert verloren hat. Die Adler Group war vor etwa zwei Jahren nach Vorwürfen des Leerverkäufers Fraser Perring in das Visier der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) geraten. Davor wurden die Papiere recht beständig über 20 Euro gehandelt.