Das neue Avis Preferred DRIVE bietet die besten Vorteile einer Autovermietung für ein ganzes Jahr (FOTO)

Oberursel (ots) - Ab jetzt können Avis (http://www.avis.de) Kunden die besten

Vorteile der Autovermietung gebündelt und exklusiv für ein Jahr nutzen - mit

einer Mitgliedschaft im neuen Avis Preferred DRIVE

(https://www.avis.de/mein-avis/avis-preferred-drive) . Avis Preferred DRIVE ist

integraler Bestandteil des kostenlosen Avis Preferred Treueprogramms und Kunden

können aus drei Mitgliedsstufen wählen.



Beim Erwerb einer DRIVE-Mitgliedschaft erwartet Kunden neben den exklusiven Avis

Preferred Vorteilen zusätzliche Annehmlichkeiten und Vergünstigungen. Je nach

Mitgliedsstufe - Avis Preferred DRIVE , Avis Preferred DRIVE SILVER oder Avis

Preferred DRIVE GOLD kommen zusätzliche Benefits dazu:





Avis Preferred DRIVE GOLDDas Beste von Avis erhalten Kunden in der Mitgliedsstufe Avis Preferred DRIVEGOLD. Mitglieder dürfen sich auf eine Ersparnis von 20 Prozent bei der Buchungeines Mietwagens in Deutschland und einen Rabatt von zehn Prozent auf denMietpreis in Europa freuen. Zum Start von DRIVE gibt es die Gold-Mitgliedschaftzum Einführungspreis von 99 Euro pro Jahr. Das Angebot gilt noch bis 30.November 2023, danach kostet die Mitgliedschaft bei Avis Preferred DRIVE GOLD119 Euro pro Jahr. Neben den Rabatten auf den Mietpreis können sich Kunden überviele zusätzliche Extras freuen, die in der Jahresgebühr enthalten sind. AlleVorteile im Überblick:- 20 Prozent Rabatt auf Anmietungen in Deutschland,- 10 Prozent Rabatt auf Anmietungen in Europa,- Kostenloser Zusatzfahrer(https://www.avis.de/rund-um-avis/extras/zusatzfahrer) inklusive (maximal dreipro Miete),- Kostenloses Roadside Assistance Plus(https://www.avis.de/rund-um-avis/serviceleistungen/pannenservice) ,- Kindersitzerhöhung (https://www.avis.de/rund-um-avis/extras/kindersitze)inklusive (maximal drei pro Miete),- Kindersitz (https://www.avis.de/rund-um-avis/extras/kindersitze) inklusive(maximal drei pro Miete),- Babyschale (https://www.avis.de/rund-um-avis/extras/kindersitze) inklusive(maximal drei pro Miete),- Travel Partner(https://www.avis.de/rund-um-avis/serviceleistungen/travel-partner) inklusive,- Priority-Service in der Station,- Skiträger inklusive (maximal einer pro Miete).Avis Preferred Drive SILVERBei der SILVER-Mitgliedschaft erhalten Kunden 15 Prozent Rabatt auf Anmietungenin Deutschland sowie viele weitere Premium-Extras, die in der Jahresgebühr von79 Euro inklusive sind.- 15 Prozent Rabattauf Anmietungen in Deutschland,- Kostenloser Zusatzfahrer(https://www.avis.de/rund-um-avis/extras/zusatzfahrer) (maximal drei proMiete),- Babyschale (https://www.avis.de/rund-um-avis/extras/kindersitze) inklusive(maximal drei pro Miete),- Kindersitz (https://www.avis.de/rund-um-avis/extras/kindersitze) inklusive(maximal drei pro Miete),- Kindersitzerhöhung (https://www.avis.de/rund-um-avis/extras/kindersitze)inklusive (maximal drei pro Miete),- Priority Service in der Station.Avis Preferred DriveBei der Basis-Mitgliedschaft profitieren Kunden ein Jahr lang von zehn ProzentVergünstigung auf ihre Mieten in Deutschland sowie weiteren Extras wiebeispielsweise kostenlosen Zusatzfahrern. Auch diese Vorteile gelten ein Jahrund die Mitgliedschaft können Kunden für einmalig 49 Euro pro Jahr erwerben. DieVorteile im Überblick:- 10 Prozent Rabattauf Anmietungen in Deutschland,- Kostenloser Zusatzfahrer(https://www.avis.de/rund-um-avis/extras/zusatzfahrer) (maximal drei proMiete),- Priority Service in der Station,Die Mitgliedschaft bei Avis Preferred DRIVE ist bei allen drei Mitgliedsstufenein Jahr gültig und die Vorteile werden den Kunden in dieser Zeit automatischangerechnet. Die Mitgliedschaft lässt sich jederzeit um ein weiteres Jahrverlängern.Weitere Informationen zur neuen Avis Preferred DRIVE-Mitgliedschaft unter:https://www.avis.de/mein-avis/avis-preferred-drive .Hier geht es zur Anmeldung: https://secure.avis.de/subscription .Über Avis DeutschlandDie Avis Autovermietung betreibt eine der weltweit bekanntesten Marken derAutovermietbranche mit etwa 5.500 Stationen in ungefähr 170 Ländern. Avis stehtfür eine lange Historie von Innovationen in der Mietwagenbranche und ist eineder weltweit stärksten Brands für Kundenbindung. Avis gehört zur Avis BudgetGroup, Inc. (NASDAQ: CAR), der Muttergesellschaft von Avis, Budget, Zipcar,Payless, Apex Car Rentals, France Cars und Maggiore. Mit diesen führendenMobilitätsmarken können Kunden nahezu jeden Fahrzeugtyp (PKW, LKW, Transporter)über einen beliebigen Zeitraum (Minute, Stunde, Tag, Monat) und für jeden Zweck(Geschäft, Freizeit) an mehr als 10.250 Standorten in rund 180 Ländern erhalten.