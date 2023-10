MCI eröffnet Josef Ressel Zentrum zu IoT-Sicherheit

--------------------------------------------------------------

Innsbruck (ots) - Arbeits- und Wirtschaftsministerium fördert Forschung fürSicherheit von Internet-of-Things (IoT) an der Unternehmerischen Hochschule®Erfreuliche Nachrichten gibt es am MCI zu vermelden: Dank der Förderung desBundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft (BMAW) und der Zusammenarbeit mitder Christian Doppler Forschungsgesellschaft wird ein weiteres Josef ResselZentrum an der Unternehmerischen Hochschule® eröffnet. Gemeinsam mit denrenommierten Unternehmen Innsbrucker Kommunalbetriebe AG und ITSEC GmbH wird dasMCI-Team rund um Zentrumsleiter Prof. Dr. Pascal Schöttle hier in den nächstenfünf Jahren an der Sicherheit von Internet-of-Things-Geräten forschen. Imfeierlichen Rahmen eines Symposiums am 17. Oktober 2023 treffen sichhochkarätige Speaker, Partner und Ehrengäste aus Wirtschaft, Politik undForschung am MCI in Innsbruck, um der Eröffnung des neuen Forschungszentrumsbeizuwohnen."Die fortschreitende Digitalisierung positiv zu gestalten, ist eine der großenHerausforderungen unserer Zeit " , betont Arbeits- und WirtschaftsministerMartin Kocher . "Mit seiner Forschung für den Schutz des Internet der Dingegegen Hackerangriffe leistet dieses JR-Zentrum dazu einen wichtigen Beitrag.Davon profitieren alle Anwendungen, in denen Geräte mit dem Internet verbundensind: von smarten Lautsprechern, Lampen oder Uhren bis hin zu Smart Cities, indenen öffentliche Infrastruktur intelligenter und digitaler gestaltet wird."ForschungsgegenstandPhysische Objekte, die sich über ein Netzwerk mit anderen "Dingen" verbinden undso gemeinsam erhobene Daten nutzen können, werden Internet-of-Things-Gerätegenannt. Typische IoT-Geräte des Alltags umfassen Router, Smartphones, aber auchehemals "nicht-smarte" Gegenstände wie Kühlschränke, Türschlösser oderSpielzeuge. Auch in der Industrie oder in "Smart Cities" gewinnen die vernetztenGeräte weiter an Bedeutung. Angesichts der raschen Verbreitung von IoT-Gerätenstellt sich jedoch vermehrt die Frage der Sicherheit der IoT-Geräte und derDaten, die diese sammeln. Insbesondere in "Smart Homes" fallen sehr vielepersönliche Daten an, die die Privatsphäre der Nutzer:innen gefährden können."Konsumentinnen und Konsumenten greifen oftmals zu kostengünstigen, unsicheren