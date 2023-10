TEL AVIV (dpa-AFX) - Ein israelischer Armeesprecher hat am Dienstag bekräftigt, im Krieg gegen die im Gazastreifen herrschende islamistische Palästinenserorganisation Hamas gebe es bislang keine humanitäre Feuerpause. Der Rafah-Grenzübergang zu Ägypten sei weiter geschlossen, sagte Militärsprecher Richard Hecht im Gespräch mit Journalisten.

US-Außenminister Antony Blinken hatte sich in Gesprächen in Israel und arabischen Ländern dafür eingesetzt, humanitäre Hilfslieferungen an die Bevölkerung im Gazastreifen zu ermöglichen. Bei den Gesprächen ging es auch um sicheres Geleit für amerikanische Staatsbürger sowie die Freilassung der von der Hamas in den Küstenstreifen verschleppten Geiseln./le/DP/tih