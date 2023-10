JEFFERIES stuft Draegerwerk auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Drägerwerk nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die Eckdaten des Medizin- und Sicherheitstechnikherstellers seien gut ausgefallen, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die neue Prognose für das operative Ergebnis decke sich mit seinen eigenen Annahmen und den Markterwartungen. Die Lieferkettenprobleme seien schneller gelöst als gedacht, was jedoch an seinem negativen Votum und seiner Sicht auf die mittelfristige Entwicklung vorerst nichts ändere./tav/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2023 / 02:32 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2023 / 02:32 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Draegerwerk Aktie wird aktuell mit einem Plus von +5,36 % und einem Kurs von 49,10EUR gehandelt.