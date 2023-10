Cyberangriff auf Vodafone - Daten sind unverschlüsselt zugänglich!

Laut Recherchen ist beim Mobilfunkanbieter Vodafone ein bereits bekanntes Sicherheitsproblem erneut aufgetreten. Nun sind etwa 31 Millionen Kunden vom Datenklau gefährdet. Ihre personenbezogenen Informationen sind nun unverschlüsselt im Internet zugänglich.

Durch das Datenleck sind Kundennummern, Passwörter, Kreditkartennummern und Kopien von Personalausweisen offengelegt. Nicht nur Vodafone-Mitarbeiter haben Zugang zu den Daten, sondern auch Fachhändler und Partneragenturen, die in keiner Verbindung zum Betroffenen stehen.

Wie kam es zu dem Datenleck?

Sowohl Vodafone-Händler, als auch externe Agenturen und Telekommunikationshändler verkaufen Verträge, um die Anzahl an Vertragsabschlüssen zu maximieren. Im Gegenzug erhalten sie von Vodafone eine Provision oder ähnliche Zuschüsse.

Um den Abschluss von Verträgen zu erleichtern, sollen laut Angaben des „Recherche-Verbund Correctiv“ auch Nicht-Vodafone-Mitarbeiter mitunter sogar höchstpersönliche Daten der Kunden aus der Datenbank abrufen können.

Wird also ein Vertrag mit einem Kunden abgeschlossen, sollen die Partner die Daten an Vodafone in verschlüsselter Form weiterleiten. Aufgrund eines Speicherproblems bei den Partnern ist es nun allerdings zu einem Datenleck gekommen. Die personenbezogenen Daten wurden auf Cloud und Sticks verwahrt. Die Verschlüsselung der Dateien wurde nicht ordnungsgemäß eingehalten.

Sie befürchten ebenfalls betroffen zu sein? Das können Sie jetzt tun!

Unser Tipp an Sie ist, jegliche Kontobewegungen und Kreditkartenzahlungen - nicht nur von Vodafone - im Blick zu behalten! Ändern Sie zudem Ihre Passwörter, insbesondere für E-Mail-Accounts und das Online-Banking. Reagieren Sie nicht auf Nachrichten und E-Mails unbekannter Herkunft und öffnen Sie keine Anhänge oder Links.

Wenn Sie herausfinden wollen, ob auch Sie vom Datenleck betroffen sind, dann wenden Sie sich an unsere Experten der Mingers. Rechtsanwaltsgesellschaft! Wir prüfen das für Sie kostenfrei und stehen Ihnen gerne bei der Durchsetzung Ihrer Schadensersatzansprüche zur Verfügung - stellen Sie uns einfach hier eine unverbindliche Anfrage!

Wenden Sie sich bei weiteren Fragen gerne an unsere Experten. Wir beraten Sie gerne. Erreichen können Sie uns unter der Telefonnummer 02461/ 8081, dem Kontaktformular auf unserer Website oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Weitere Rechtswege finden Sie in unserem Blog oder YouTube-Channel.